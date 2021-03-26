KOCAELİ Leke tedavisi için gittiği güzellik merkezinde yüzünde yanık oluştuğunu iddia etti

Leke tedavisi için gittiği güzellik merkezinde yüzünde yanık oluştuğunu iddia ettiİZMİT'te bir güzellik merkezine yüzündeki lekeleri tedavi ettirmek için giden Aysun Berber'in (32) yüzünde, uygulanan işlemin ardından yanık oluştu.

Leke tedavisi için gittiği güzellik merkezinde yüzünde yanık oluştuğunu iddia etti

İZMİT'te bir güzellik merkezine yüzündeki lekeleri tedavi ettirmek için giden Aysun Berber'in (32) yüzünde, uygulanan işlemin ardından yanık oluştu. Uygulanacak 1 yıllık tedaviyle yüzündeki lekelerin geçme ihtimalinin yüzde 50 olduğunu belirten Aysun Berber, "Karakola gidip şikayetçi oldum. Taksirli yaralamadan tutanak tutuldu" dedi. Merkezin sahibi G.Ö. ise, 'Suçlamayı kabul etmiyoruz. Bizden daha sonra başka bir kliniğe gitmiş. Orada dolgu uygulaması yaptırmış' diye konuştu.

Bir medikal firmasında çalışan ve sol gözünün altında oluşan lekeyi tedavi ettirmek için bir güzellik merkezine giden Aysun Berber'e burada asit bazlı leke tedavisi uygulandı. Ancak tedavi sonrası Aysun Berber'in yüzünde kızarıklık oluştu. Hastaneye giden Berber'in yapılan muayenesinde yüzünde ikinci derece yanık oluştuğu tespit edildi. Karakola giden Aysun Berber, güzellik firması sahibi hakkında şikayetçi oldu. Taksirli yaralama suçundan tutanak tutuldu.

'YÜZÜMDE İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU'

Yüzündeki lekeyi tedavi ettirmek için güzellik merkezine gittiğini söyleyen Aysun Berber, "Sol gözümün altında kahverengi bir leke vardı. Tedavi için gittiğim bir güzellik merkezinde yüzüme aşırı derecede maske uyguladıkları için yüzümde ikinci derece yanıklar oluştu. Plastik cerrahi ve doktorlardan raporlar alıp karakola başvurdum. Taksirli yaralamadan tutanak tutuldu. Bundan sonra iş savcılıkta. Uygulama yapıldıktan sonra ertesi gün yüzümde yanmayla uyandım. Öğlene kadar kliniğe ulaşamadım. Aramalarımda da yetkili kişinin henüz gelmediği söylendi. Daha sonrasında da çözüm odaklı konuşulmadı. Şikayet edeceğimi söyledikten sonra özür dilendi" dedi.

'TEDAVİM 1 YIL SÜRECEK VE YÜZDE 50 GEÇME İHTİMALİ VAR'

Yüzündeki lekelerin artık kalıcı olacağını ifade eden Aysun Berber, "Bunun sonrası yargıda ve yüzümde inanılmaz bir hassasiyet mevcut. İkinci derece yanıklarım mevcut ve raporla sabit bunlar. 1 yıllık tedavi süreci beni bekliyor. Onun sonrasında da yüzde 50 geçme ihtimali var. Lekelerim kalıcı olacak. Hiçbir kadın benim yaptığım hatayı yapmasın ve hekimler ve daha özellikli klinikler varken bu tarz kliniklere gidip amatör kişiler tarafından bu işlemler yapılmasın ve kadınlara tavsiyem budur."

MERKEZİN SAHİBİ, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Güzellik merkezinin sahibi G.Ö. ise, "Suçlamayı kabul etmiyoruz. Bizden daha sonra başka bir kliniğe gitmiş. Orada dolgu uygulaması yaptırmış. En son yüzüne dokunan başka bir klinik. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz de kendisi hakkında dava açacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı