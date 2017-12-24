Kocaeli Lastiği Patlayan Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Lastiği patlayan kamyon devrildi, sürücü yaralandı



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde lastiği patlayan kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Kaza saat 11.00 sıralarında, TEM Otoyolunun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 29 yaşındaki Uğur Çağıl idaresindeki 34 ZV 3123 plakalı silobas kamyon lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Devrilen kamyonda sıkışan sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Uğur Çağıl tedavi altına alındı. Yol bir süre sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.