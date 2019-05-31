KOCAELİ Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü Körfez'e kadar ulaşıma açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü Körfez'e kadar ulaşıma açıldı

KUZEY Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez Sevindikli kavşağı arasında kalan bölüm trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde bulunan V07 viyadüğünün bir kısmı ve Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı arasında kalan bölüm gece yarısı itibariyle trafiğe açıldı. Trafiğe açılan bölüme yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlilerin girmesi ve otoyol üzerinde duraklama, park etme, geri dönüş yapma yasaklandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesiminde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olarak belirlenirken, azami hızın ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı.

Kaynak: DHA