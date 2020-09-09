KOCAELİ Kuruyan otlar tutuştu, hurda araçlar yandı
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KOCAELİ Kuruyan otlar tutuştu, hurda araçlar yandı

Kuruyan otlar tutuştu, hurda araçlar yandıGEBZE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kuruyan otların tutuşması sonucu alevler hurda araçların bulunduğu otoparka sıçradı.

09.09.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:26

Kuruyan otlar tutuştu, hurda araçlar yandı

GEBZE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kuruyan otların tutuşması sonucu alevler hurda araçların bulunduğu otoparka sıçradı. Yaklaşık 20 araç hasar görürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Öğle saatlerinde, Gebze Muallimköy mevkiinde kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek hurda araçların bulunduğu otoparka sıçradı. Hurda iş makineleri ve araçlar yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 20 hurda araç hasar gördü. Yangına müdahale eden otoparkta çalışan 3 işçi dumandan etkilendi. 112 Acil ekipleri dumandan etkilenenlere ambulansta müdahalede bulunarak, hastaneye kaldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Kuruyan otlar tutuştu, hurda araçlar yandı

Kaynak: DHA

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