Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
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Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, bir grup mahalleli, küçük yaştaki kızı taciz ettiği iddiasıyla 2 kişiyi tekme tokat dövdü.

KOCAELİ'de, bir grup mahalleli, küçük yaştaki kızı taciz ettiği iddiasıyla 2 kişiyi tekme tokat dövdü.

Olay, önceki gün, Körfez ilçesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi, takip ettikleri 14 yaşlarındaki kızı taciz etti. Durumu fark eden mahalleli, kızı taciz edenleri durdurup tekme tokat saldırdı. Bir kişi, "Sübyancılar" diye bağırıp şüphelilere saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle, 2 kişi olay yerinden kaçtı. Mahallelinin 2 kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


- Kocaeli
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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