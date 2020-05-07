KOCAELİ KSO Başkanı Zeytinoğlu: Avrupa, Türkiye'yi daha güvenilir üretici varsayabilir

KSO Başkanı Zeytinoğlu: Avrupa, Türkiye'yi daha güvenilir üretici varsayabilirKOCAELİ Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, koronavirüs salgını sonrası dünyanın Çin'e olan güveninin sarsıldığını belirterek, "Avrupa, belki bizim bu hastalıktan daha az hasarla çıktığımızı görerek,...

KSO Başkanı Zeytinoğlu: Avrupa, Türkiye'yi daha güvenilir üretici varsayabilir

KOCAELİ Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, koronavirüs salgını sonrası dünyanın Çin'e olan güveninin sarsıldığını belirterek, "Avrupa, belki bizim bu hastalıktan daha az hasarla çıktığımızı görerek, Türkiye'yi daha güvenilir bir üretici varsayabilir. Tehditten fırsat yaratma imkanımız var, bu anlamda çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

'Türk sanayisinin kalbi' olarak nitelendirilen Kocaeli'de, koronavirüs ile ilgili oluşturulan tedbirler kapsamında sanayi sektörünün çarkları dönmeye devam ediyor. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, koronavirüs nedeniyle ihracat kaybının yüzde 41 olduğunu ve bunu telafi etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Türkiye'nin tüm dünyayla beraber çok zor dönemden geçtiğini belirten Zeytinoğlu, "Tabi ki Kocaeli de bundan en fazla etkilenen illerimizin başında geliyor. Bizim olumsuz yönden en fazla etkilenmemizin nedeni de bizim ihracatımızın büyük bir bölümünün Avrupa Birliği'ne yapılıyor olması. Dolayısıyla kötü etkilendik. Son dönemde firmalarımızın yüzde 24'ünün durduğunu biliyoruz. Çalışan firmalarımızın da yaklaşık yüzde 50 oranında vardiya azalttığı ya da işçileri kısa çalışma ödeneğinden faydalanarak evde bıraktığı bir dönem yaşadık. Ancak otomobil fabrikası gibi büyük fabrikalarımız bu hafta yeniden faaliyete geçti. Dolayısıyla biz umuyoruz ki nisan ayıyla beraber krizin kötü verilerini elde ettik. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ihracatı yüzde 41 oranında azaldı. Bu tarihimizde gördüğümüz en büyük ihracat kaybı ve bunu da en kısa sürede telafi etmek üzere çalışmalara başladık" dedi.

'DÜNYANIN ÇİN'E OLAN GÜVENİ SARSILDI'

Ekonomik anlamda bazı şeylerin iyi değerlendirilebileceğini söyleyen Zeytinoğlu, "Avrupa'nın koronavirüs salgınının ardından yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor olması bizi ümitlendiriyor ama Avrupa'nın toparlanması uzun sürebilir. Hiçbir zaman eski seviyeye gelmeyebiliriz ancak bazı şeyleri iyi değerlendirebiliriz. Şu anda dünyanın Çin'e olan güveni oldukça sarsıldı. Çin'de benzer pandemilerin tekrar olabileceği, Çin'den başka hastalıkların yeniden karşımıza çıkabileceği konuşuluyor. Bu Avrupa'da da konuşulan bir şey. Avrupa, belki bizim bu hastalıktan daha az hasarla çıktığımızı görerek, Türkiye'yi daha güvenilir bir üretici varsayabilir. Bu bizim için son derece önemli ve değerlidir, diye düşünüyorum. Tehditten fırsat yaratma imkanımız var, bu anlamda çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Avrupa'nın Çin yerine daha yakın alanlardan mal alabiliyor olması, onlar için de çok değerli" diye konuştu.

'EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ, ÇALIŞAN İNSAN KAYNAĞIMIZ'

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Kocaeli'nin, Türkiye'nin üretim merkezi olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız bir çalışmayla geçen hafta Gebze Teknik Üniversitesi'nde bir Covid-19 Tanı Merkezi kurduk. Şu anda günde 2 bini aşan test yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde hedefimiz 5 bine kadar çıkmak. Bu vasıtayla da bir taşla iki kuş vurmayı planlıyoruz. Sanayicimizin erken teşhis vasıtasıyla varsa pozitif vakaları zamanında görüp tedbir almasını sağlıyoruz. Çünkü bizim için makinelerimiz, fabrikalarımız değerlidir ama en değerli varlığımız çalışan insan kaynağımızdır. Çalışan insan kaynağımızın hastalanması, Allah göstermesin kaybetmemiz, bizim için en ağır darbe olur" dedi.

Kaynak: DHA