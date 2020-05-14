KOCAELİ Koronavirüsle mücadelede tıbbi atıklar İZAYDAŞ'ta imha ediliyor-
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOCAELİ Koronavirüsle mücadelede tıbbi atıklar İZAYDAŞ'ta imha ediliyor-

Koronavirüsle mücadelede tıbbi atıklar İZAYDAŞ'ta imha ediliyorİZMİT Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.

KOCAELİ Koronavirüsle mücadelede tıbbi atıklar İZAYDAŞ'ta imha ediliyor-
14.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:58

Koronavirüsle mücadelede tıbbi atıklar İZAYDAŞ'ta imha ediliyor

İZMİT Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) Genel Müdürü Muhammet Saraç her ay koronavirüs tedavisi sırasında kullanılan yaklaşık 150 ton tıbbi atık, korunma amacıyla kullanılan maske, tulum ve eldiven gibi atıkların tesislerde imha edildiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk ve tek tehlikeli atık yakma tesisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.?ye (İZAYDAŞ), koronavirüs tedavisi sırasında kullanılan tıbbi atıklar, koravirüsten korunmaya yarayan maske, eldiven ve tulum gibi eşyalar getiriliyor. Her gün özel ekipler, Kocaeli bölgesinde bulunan hastanelere, karantinaya alınan kişilerin kaldığı yurtlara giderek tıbbi atıkları topluyor. Ayrıca kentte bulunan maske ve eldiven gibi atıkların bulunduğu kovalar toplanıyor. Tıbbi atıklar İZAYDAŞ'a getirilerek imha ediliyor. Tıbbi atıkları toplayan araçlar her sefer sonrası dezenfekte ediliyor.

Kocaeli'de birkaç hastanenin koronavirüsle mücadele kapsamında referans hastane haline geldiğini söyleyen Muhammet Saraç, "Hatta karantina yurtlarımız da var, burada da misafirlerimiz var. Dolayısıyla noktalardan günlük her bir hastane başına 500 kilo ile 1 ton arasında Covid-19 müdahalesiyle oluşan tıbbi atıklar da geliyor. Bu atıklar arasında hastanelerden topladığımız muayene atıkları, pansuman atıkları, enjeksiyonlar ve diğer bütün ilaç atıklar olarak toplanıyor. Bunlar özel olarak toplanıyor, sahaya çıkan arkadaşlarımız baştan aşağı özel kıyafetlerle her gün sterilize edilerek toplanıp burada bertaraf ediliyor.ö dedi.

AYDA 140-150 TOP ATIK TOPLANIYOR

Ayda 140 ile 150 ton arasında tıbbi atık toplandığını belirten Saraç, 'Şu ana kadar yaklaşık olarak sadece Covid-19 ile ilgili aylık 140-150 ton civarında bir atık toplanıyor. Mayıs ayının ilk 10 günü ile geçen ayı karşılaştıracak olursak Covid-19 ile ilgili hastanelerimizden gelen atıklar azalmaya başladı. Bu da tabii ki hasta sayımızın azalmasıyla ilgili bir durum. Toplam tıbbi atık miktarımız ise pek azalmadı, çünkü koronavirüs hastalarımız azaldı ama diğer poliklinik hizmetleri yeniden başladığı için yine atık geliyor.ö diye konuştu.

ATIKLAR İMHA EDİLİYOR

Saraç koronavirüsle mücadelede kullanılan maske, tulum ve eldiven gibi atıkların da geldiğini açıklayarak, şöyle konuştu:

'Şehrin çeşitli noktalarında 200'den fazla tıbbi atık kovamız var, ilçe belediyelerimizin de koyduğu kovalar var. Oradan da topladığımız maske, eldiven gibi tıbbi atıklarımızı buraya getiriyoruz. Burada yapılan işlemlerle sterilize ediyoruz. Her sabah burada toplanan ekip arkadaşlarımız koruyucu kıyafetlerini giyer, dezenfekte işlemine başlar ve kendilerine verilen güzergahlara göre atıkları toplamaya başlarlar. Bazen iki defa kendi dolaşırlar ve bütün tıbbi atıkları toplayıp bu noktaya getirirler. Burada bulunan özel bir tankta sterilize işlemi yapılıyor. Buraya gelen hiçbir atığa el sürülmez, temas edilmez, bidonlar aracılığıyla getirilir ve kendi kasamıza doldurulur. Burada özel tankta 145 derece sıcaklıkta 4,5 bar basınçta 45 dakika boyunca kalır. Bu süre içerisinde herhangi bir mikrobik organizmanın yaşaması mümkün değil. Ondan sonra bu atıklar çıkarılıp parçalama işlemine gönderilir.ö

KOCAELİ Koronavirüsle mücadelede tıbbi atıklar İZAYDAŞ'ta imha ediliyor-

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
'Bizi koronadan koru' diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Seyir halindeki motosikletli, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Seyir halindeki motosikletli, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık olacak
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık...
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Sinan Özen Hazal Kaya Sinem Kobal Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Kadın İstifa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: KOCAELİ Koronavirüsle mücadelede tıbbi atıklar İZAYDAŞ'ta imha ediliyor- - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 14:02:29. #1.15#
title