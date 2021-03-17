Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddiası

17.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:49

İZMİT'te Aile Sağlık Merkezi'ne halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetiyle gidip, grip olduklarını söyleyen çift, kendilerinden koronavirüs testi yaptırmasını isteyen aile hekimi O.A. ile tartıştı.

İZMİT'te Aile Sağlık Merkezi'ne halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetiyle gidip, grip olduklarını söyleyen çift, kendilerinden koronavirüs testi yaptırmasını isteyen aile hekimi O.A. ile tartıştı. O.A., kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle çiftten şikayetçi oldu.

Olay, sabah saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Gündoğdu 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen çift, halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetiyle sağlık merkezine giderek grip olduklarını belirtip tedavi olmak istediklerini söyledi. Merkezde görevli Aile Hekimi O.A., çifte önce koronavirüs testi yaptırmalarını söyledi. Çift test yaptırmayı kabul etmeyince tartışma çıktı. Aile hekimi O.A., polisi arayarak yardım istedi. Çift ise sağlık merkezinden ayrıldı. Polis merkezine giden O.A., kendisine hakaret edildiği gerekçeyle çiftten şikayetçi oldu.


- Kocaeli
Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddiası
Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddiası
Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddiası
Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddiası
Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddiası
Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddiası
Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddiası
Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Birol Güven Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Metin Oktay Deniz Türüç Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:49:57. #1.16#
title