Kocaeli Körfezi'nden belgesel tadında su altı görüntüleri
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Kocaeli Körfezi'nden belgesel tadında su altı görüntüleri

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | Güncel

Kocaeli Körfezi'nden belgesel tadında su altı görüntüleri -Kocaeli Körfezi'ndeki canlı popülasyonu su altı dronu ile görüntülendi Havadan ve denizden yapılan çalışmalar ile tertemiz bir görünüme kavuşan, Kocaeli Körfezi, deniz canlılarının cazibe merkezi haline geldi.

Kocaeli Körfezi'nden belgesel tadında su altı görüntüleri

-Kocaeli Körfezi'ndeki canlı popülasyonu su altı dronu ile görüntülendi

KOCAELİ - Havadan ve denizden yapılan çalışmalar ile tertemiz bir görünüme kavuşan, Kocaeli Körfezi, deniz canlılarının cazibe merkezi haline geldi. İzmit Körfezi'nde artan canlı popülasyonu ise su altı dronu ile görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan temizlik çalışmaları, çevre denetimler ile temizlen İzmit Körfezi, her geçen gün yeni balık türleri ve deniz canlılarını kendisine çekiyor. Havadan deniz uçağı, denizden ve karadan yapılan faaliyetlerle İzmit Körfezi'ndeki kirliliğin önlenmesi çalışmaları, su altındaki popülasyonun artmasına da katkı sunuyor. Kocaeli'nin Marmara Denizi'ne açılan yüzü olan İzmit Körfezi'ndeki her geçen gün artan canlı çeşitliliği ise su altı dronu ile görüntülendi.

Su altı dronu ile çekilen görüntülerde, başta vatoz balıkları olmak üzere çok sayıda balık türü ile deniz canlılarının İzmit Körfezi'ni yeniden mesken tuttukları görünüyor.

Kocaeli Körfezi'nden belgesel tadında su altı görüntüleri
Kocaeli Körfezi'nden belgesel tadında su altı görüntüleri
Kocaeli Körfezi'nden belgesel tadında su altı görüntüleri
Kocaeli Körfezi'nden belgesel tadında su altı görüntüleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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