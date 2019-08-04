KOCAELİ KÖRFEZ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde aynı yöne giden 2 otomobil çarpıştı. Araçlardan biri bariyerleri aşarken, 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Körfez D-100 Karayolu Yarımca Polis Merkezi önünde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cengiz Karaaslan idaresindeki 34 AV 1988 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan İsmail Hakkı Soyyiğit idaresindeki 34 K 4761 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen otomobilin çarpmasının etkisiyle 2 otomobil bariyerleri aştı.

Kazayı gören Yarımca Polis Merkezi'nde görevli polislerin destek istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Bariyerleri aşan otomobilde bulunan Ebubekir Soyyiğit ve Muhammet Soyyiğit ile otomobil sürücüsü Cengiz Karaaslan'a sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Cengiz Karaaslan ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik kısa süreli olarak dururken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bu sırada ulaşım yan yol üzerinden sağlandı. Kaza yapan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA