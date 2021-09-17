Kocaeli Körfez Belediyesi tarafından kütüphanede en çok kitap okuyan çocuklar hediye ile ödüllendirildi - Haberler
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Kocaeli Körfez Belediyesi tarafından kütüphanede en çok kitap okuyan çocuklar hediye ile ödüllendirildi

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Kocaeli Körfez Belediyesi tarafından kütüphanede en çok kitap okuyan çocuklar hediye ile ödüllendirildi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi'nde çeşitli dönemlerde etkinlikler düzenleniyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi'nde çeşitli dönemlerde etkinlikler düzenleniyor.

Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki kütüphanede yaz dönemi boyunca en çok kitap okuyan çocuklar hediye ile ödüllendirildi.

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi içerisindeki kütüphane, yaz boyunca çocukların ilgi odağı oldu. Bölgede oturan çocukların kitap okuduğu, araştırma yaptığı kütüphaneyi en çok kullananlar ise ödüllendirildi. Kütüphanenin müdavimi olan dört miniğe hediyeleri dün yetkililer tarafından teslim edildi.

"Okuma alışkanlığı"

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi yetkilileri, çeşitli dönemlerde etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımızın kendilerini geleceğe daha iyi hazırlaması için bizler de Körfez Belediyesi olarak her türlü desteği sunuyoruz. Böyle küçük hediyelerle de kitap okuma alışkanlıklarının artmasını hedefliyoruz" dedi.

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Haber: Kocaeli Körfez Belediyesi tarafından kütüphanede en çok kitap okuyan çocuklar hediye ile ödüllendirildi - Haberler
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