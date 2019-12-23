Kocaeli Kongre Merkezi'ne çevre düzenlemesi
Haberler » Güncel » Kocaeli Kongre Merkezi'ne çevre düzenlemesi - Haber

Kocaeli Kongre Merkezi'ne çevre düzenlemesi

Kocaeli Kongre Merkezi içerisinde bulunan 150 araçlık otoparkın çevre düzenlenmesi yapıldı.

23.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:32
Kocaeli Kongre Merkezi'ne çevre düzenlemesi

Doğaya ve yeşile önem veren , şehrin boş alanlarının yeşillendirmesinin yanı sıra inşa ettiği projelerin çevresini de ihmal etmiyor. Bu kapsamda Sekapark'ta inşa edilen Kocaeli Kongre Merkezi otoparkının bir kısmını oluşturan 150 araçlık otoparkta çevre düzenlemesi çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ile otopark daha yeşil ve düzenli bir hale getirildi.

100 KAMYON TOPRAK SERİLDİ

Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında otoparkın ara refüj kısımlarına 100 kamyon toprak serildi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri bu kısımlara 100 adet yapraklı ve 60 adet ibreli ağaç dikti. 10 personelin görev yaptığı çevre düzenlemesi bir hafta da bitirildi.

SULAMA SİSTEMİ KURULDU

Öte yandan çevre düzenlemesinin yapıldığı alanların her zaman yeşil kalabilmesi için sulama sistemi kuruldu. Otoparkın çevresine 400 metre panel çit döşendi. Yapılan çevre düzenleme çalışması 150 araçlık otoparkı Kocaeli Kongre Merkezi'ne yakışır hale getirildi.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler