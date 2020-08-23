KOCAELİ Komşularını ziyaret ettiğini söyleyince sokak karantinaya alındı
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KOCAELİ Komşularını ziyaret ettiğini söyleyince sokak karantinaya alındı

Komşularını ziyaret ettiğini söyleyince sokak karantinaya alındıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki, koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, yakın zamanda tüm komşularını ziyaret ettiğini söyleyince, sokak karantinaya alındı.

KOCAELİ Komşularını ziyaret ettiğini söyleyince sokak karantinaya alındı
23.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:19

Komşularını ziyaret ettiğini söyleyince sokak karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki, koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, yakın zamanda tüm komşularını ziyaret ettiğini söyleyince, sokak karantinaya alındı. Kartepe ilçesi Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak'ta yaşayan bir kişi, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, filyasyon ekipleri kişinin yakın zamanda temas ettiği kişileri araştırmaya başladı. Test sonucu pozitif çıkan kişi, yakın zamanda tüm komşularını ziyaret ettiğini söyledi. Bunun üzerine sokak tedbir amacıyla karantinaya alındı. Sokağın girişleri bariyerlerle kapatılarak önlem alındı.

Kaynak: DHA

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