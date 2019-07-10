KOCAELİ Kombi hırsızı yakalandı

Kombi hırsızı yakalandı

İzmit'te inşaat halindeki bir binadan 4 adet kombi çalan hırsız yakalandı.

İzmit Yeşilova Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binadan 16 ile 18 Haziran tarihleri arasında 4 adet yeni kombi çalındı. İnşaat sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknik servis tarafından çalınan kombilerden birinin Yalova'daki bir binada aktifleştirildiğini bildirmesi üzerine harekete geçti. Yalova'ya giden ekipler, burada kombiyi evine takan kişi ile yaptıkları görüşmede, kombinin İstanbul'dan bu kişiye satıldığını öğrendi. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, İstanbul'daki satıcı ile temasa geçerek kombilerin S.A.(39) isimli bir kişi tarafından satıldıktan sonra İstanbul'da iki kez el değiştirdiği, daha sonra da çeşitli illerdeki alıcılara satıldığı bilgisine ulaştı.

Daha önce benzer suçlardan 4 adet sabıka kaydı bulunduğu belirlenen S.A., İzmit Yeşilova Mahallesi'nde yaşadığı eve operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. S.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA