Kocaeli kök hücre bekleyen medine yaşamını yitirdi

11.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:22

Kök hücre bekleyen Medine yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan ve kök hücre tedavisi olması gereken Medine Sakin (13)yaşam mücadelesini kaybetti

Çayırova ilçesinde Bahattin Sakin ve Emine Sakin çiftinin kızları Medine Sakin, 5 yıl önce kalbinin durması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konan ve evine gönderilen Medine yaklaşık 3 ay sonra tekrar rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan Medine tekrar iyileşmesi için Ukrayna'nın Kiev şehrinde kök hücre tedavisi görmesi gerekiyordu. Gerekli yardımların gelmemesi sonucu Medine'nin küçük bedeni daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.

Medine'nin cenazesi bugün Çayırova'nin Fazilet Camisinden kılınacak ikindi namazının ardından Şekerpınar Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: DHA