Kocaeli Kocaeli'de İş Yeri Hırsızları Yakalandı

Kocaeli'de iş yeri hırsızları yakalandı

Kocaeli'nin İzmit, Körfez ve Çayırova ilçelerinde iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. 4 kişinin iş yerlerinden hırsızlık yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ve Körfez ilçelerinde bir çiğköfteci, bir araç kiralama ofisi ve bir markete giren hırsızları takibe aldı. Her olayda farklı bir kiralık araç kullandıkları belirlenen zanlıların B.B.(18), Y.G.(20), A.G.(16) ve E.S.(17) olduğu belirlendi. Zanlılar arandığı sırada Çayırova'da başka bir iş yerini soyan B.B. ve Y.G., Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Çayırova'da yaptıkları hırsızlıktan ötürü Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.B. ve Y.G., daha sonra İzmit ve Körfez'de işlenen suçlar nedeniyle Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.B. ve Y.G.'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, A.G. ve E.S.'yi de gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. B.B.'nin hırsızlık suçundan 13, Y.G.'nin 3, A.G.'nin 24 ve E.S.'nin 16 suç kaydının bulunduğu belirlendi. 4 kişinin İzmit ve Körfez'deki iş yerlerinden çaldıkları LCD televizyon, tablet, dizüstü bilgisayar, 3 adet yarım altın ve yaklaşık bin TL nakit para ele geçirilemedi. Emniyette ifadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA