KOCAELİ Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek Stoklarda bekleyen 55 plazmamız var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOCAELİ Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek Stoklarda bekleyen 55 plazmamız var

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek Stoklarda bekleyen 55 plazmamız varKIZILAY Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, koronavirüs sürecinde Kocaeli genelinde plazma bağışı konusunda bir sorun yaşamadıklarını belirterek, Kocaeli'de plazma ihtiyacının tamamını karşıladık.

20.05.2020 23:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:57

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek Stoklarda bekleyen 55 plazmamız var

KIZILAY Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, koronavirüs sürecinde Kocaeli genelinde plazma bağışı konusunda bir sorun yaşamadıklarını belirterek, Kocaeli'de plazma ihtiyacının tamamını karşıladık. Şu anda stoklarda fazlamız bile var. Stoklarda hazır bekleyen 55 plazmamız fazla ve alıcılarını bekliyor? dedi.

Memur-Sen Kocaeli Şubesi, koronavirüs sürecinde ve ramazan ayında Kızılay genelinde azalan kan stoklarına katkıda bulunmak üzere Türkiye genelinde bulunan üyelerine kan bağışında bulunmaları yönünde çağrıda bulundu. Yapılan bu çağrı üzerine iftardan sonra kan bağışında bulunmak için İzmit Kan Alma Birimi'ne gelenler, kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yapılan bu bağışın son derece önemli olduğuna değinen Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, Koronavirüs salgını ve ramazan dolayısıyla kan stoklarında azalma oldu. Memur-Sen 81 ilde bir çağrı yaparak bütün üyelerini kan bağışı yapmaya davet etti. Kocaeli'de de bu çağrı çok güzel bir karşılık buldu. İnşallah bu bağış kampanyasının ardından verilen kanlar hastalarımıza şifa olacak ve umuyorum ki kan stoklarımız en kısa sürede normal seviyeye gelecektir.? dedi.

'KAN VEREREK VİRÜS BULAŞMA RİSKİ YOK'

Koronavirüs salgını sürecinde 'virüs kaparım' korkusuyla kan vermeye çekinenlere seslenen Cengiz İpek sözlerine şöyle devam etti

Koronavirüs salgınının kanda bulaş gösterme riski sıfırdır. Pandemi sürecinde virüs kaparım korkusuyla kan vermeye çekinenler bu konuda müsterih olsunlar. Kan vererek herhangi bir risk almayacaklarına emin olabilirler. Zaten kan alma merkezlerimiz de hastanelerden uzak izole edilmiş yerlerdir. Dolayısıyla virüs bulaşma gibi bir risk yok.?

'55 PLAZMAMIZ VAR'

Koronavirüs tedavisinde önemli rol oynayan plazma bağışı konusunda Kocaeli halkının son derece duyarlı olduğunu belirten Cengiz İpek, Plazma bağışı konusunda Kocaeli'de herhangi bir sorunumuz yok. Kocaeli'de plazma ihtiyacının tamamını karşıladık, şu anda stoklarda fazlamız bile var. Stoklarda hazır bekleyen 55 plazmamız fazla ve alıcılarını bekliyor. Biz bize bağışlanan plazmaları civar illere de dağıttık. Türkiye ortalamasında yaklaşık olarak 3 bin bağışçı katkıda bulundu. Yaklaşık 6 bin entübe hastaya plazma şifası verdik antikor olarak ve onlar iyileştiler. Enfekte hasta sayısındaki rakamlar da bu nedenle her geçen gün aşağıya doğru iniyor. Bu konuda çok önemli bir görev üstlendik.? diye konuştu.

KOCAELİ Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek Stoklarda bekleyen 55 plazmamız var

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Haber
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı
Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Hasan Şaş Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: KOCAELİ Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek Stoklarda bekleyen 55 plazmamız var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 23:58:39. #1.14#
title