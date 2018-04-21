Kocaeli-Kitap kumbaraları okullara kütüphane oldu-HD

Kitap kumbaraları okullara kütüphane oldu

Kocaeli'de bir yıl önce kurulan Okuma Sanatı Kulübü kurucusu Tülay Yanıkoğlu Yazıcı, 'Kütüphanesi olmayan okul kalmasın' sloganıyla kitap bağışı kampanyası düzenledi. Yazıcı, 200-250 arasında kitap biriktirilebilen kitap kumbaralarını çeşitli kurum ve kuruluşlara bıraktı. 6 ay içerisinde yaklaşık 15 bin kitap toplanırken, 13 okluda kütüphane kuruldu.

Okuma Sanatı Kulübü'nü kuran Tülay Yanıkoğlu Yazıcı kartondan yaptırdığı kitap kumbaralarını kurum ve kuruluşlara koydu. 200 ile 250 arasında kitabı içerisine alan kumbaralarda toplanan kitaplar bir araya getirildi. 6 ay içerisinde yaklaşık 15 bin kitap toplanıldı. Kitaplar kütüphanesi olmayan okullara verilerek, birçok okulda kütüphane kurulması sağlandı. Tülay Yanıkoğlu Yazıcı, 13 okula kütüphane desteğinde bulunduklarını belirterek, Kitap okumak ve okuduklarımızı birbirimize paylaşmak amacıyla Okuma Sanatı Kulübünü kurdum. Sonrasında bir kitap kumbarası bastırdık ve bu kitap kumbarası vesilesiyle insanların evlerinde atıl bekleyen ikinci el kitaplarını değerlendirmelerine ve bu kitapların devlet okullarına kütüphane olarak geri dönüşmesini sağlamaya çalıştık. 600 adet kitap kumbarası bastırdık. Kocaeli başta olmak üzere İzmir, Ankara, Kırklareli, Mardin, Konya, Bursa gibi çeşitli illerimizde de bu kumbaraları kitap toplamak amacıyla dağıttık. Aslında Kocaeli'den başlayan tüm Türkiye'ye de faydası olan, etkisi olan güzel bir projeye dönüştü ve 15 binin üzerinde kitap topladık. 13 devlet okuluna kütüphane desteğinde bulunduk. Bunların 5 tanesi Kocaeli'de ve yardımlarımız devam ediyor dedi.

TÜRKİYE'YE YAYILDI

Birçok ilden projeye destek geldiğini söyleyen Yazıcı, Yurdun dört bir yanından yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Aynı zamanda ülkemizin çok sevilen değerli sanatçıları da projemize destek vermek için bizlerle birlikteler. Amacımız Kocaeli'de kütüphanesi olmayan okul kalmasın. Ancak bu Türkiye'ye yayılıyor ve biz aslında ülkemizde artık kütüphanesi olmayan okulları konuşmayalım diyoruz. Daha çok kitap nasıl okuruz, daha içerikli daha güzel yayınları nasıl elde ederiz onları konuşalım istiyoruz. Bunun için de canla başla çalışıyoruz. İnanılmaz güzel bir destek var. Biz bu yola çıkarken 'Bir tane kütüphane kurabilirsiniz kardır' diyenler olmuştu. Ancak şu anda gelen taleplere cevap vermekte zorlanıyoruz. Bunun ötesinde birçok kurum Türkiye'de kurumsallaşmış önemli marka değeri taşıyan kurumlar projemize önemli desteklerde kazandırdılar ve o anlamda sosyal medya hesaplarımıza ulaşıyorlar. Biz bu kadar olayın büyüceğini düşünmemiştik ama yaptığımız proje sayesinde bir çok okula kütüphane ve kitap kazandırdığımız için çok mutluyuz diye konuştu.