Kocaeli kırmızı ışıkta beklerken ardı ardına çarpıştılar 6 yaralı

14.10.2019 12:44

Kırmızı ışıkta beklerken ardı ardına çarpıştılar 6 yaralı

İzmit'te kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen otomobil çarptı. 8 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Gölcük yönüne gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 3695 plakalı otomobil, İzmit Küçük Sanayi Sitesi'ne dönmek için kırmızı ışıkta bekleyen 41 HP 558 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hareket eden otomobilin önündeki araca çarpmasıyla 6 araç ardı ardına çarpıştı. Arkadan gelen 41 FC 346 plakalı otomobil de kazaya neden olan otomobile çarptı. Haber verilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıkları 6 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırırken, polis yolda önlem alarak başka kazaların olmasını önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA