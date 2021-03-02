Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ'da okullar açılacak mı? Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ'da ilkokul, ortaokul ve liseler için gelişmeler

Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ'da okullar açılacak mı sorusu, bu illerde ikamet eden binlerce öğrencinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Çok yüksek riskli ve yüksek riskli iller için benzer kararlar alınan Kabine Toplantısı sonrasında detaylar açıklandı. Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ'da ilkokul, ortaokul ve liseler için gelişmeler

Kırklareli Tekirdağ ve Kocaeli'de okulların açılış tarihi hakkında detaylar pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Son Kabine Toplantısının ardından alınan kararlar neticesinde Kırklareli Tekirdağ ve Kocaeli'de okulların açılıp açılmayacağı netlik kazandı. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ve Kabine Toplantısı'nda alınan o kararlar

Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ'da okullar açılacak mı?

Yüksek risk alanında yer alan Kırklareli Tekirdağ ve Kocaeli, okulların belirli kriterlerle eğitime devam edeceği iller olacak. Bu illerde detaylar şu şekilde;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YÜZ YÜZE SINAV GENELGESİ



Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde;Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.