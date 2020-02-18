: Kocaeli kimsesiz çocuklara umut oldu

18.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:13

Kimsesiz çocuklara umut oldu

İZMİT'te güzellik tasarım merkezi işleten Sefa Sılacı (31), kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan Mersin Kimsesiz Çocuklar Derneği için yardım kampanyası başlattı. Sefa Sılacı "Paylaşımlarında sürekli 5 bin adet gıda, giysi, temizlik malzemeleri toplayacağımı söyledim. Fakat şu anda 10 bin adet ürüne ulaştık. Artan ürünleri Kocaeli ve Sakarya çevresinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

İstanbul'da yaklaşık 12 yıl boyunca makyaj uzmanlığı yapan ve daha sonra da İzmit'e taşınarak bir güzellik merkezi işletmeye başlayan Sefa Sılacı'ya sosyal medya üzerinden ulaşan Mersin Kimsesiz Çocuklar Derneği gıda desteği istedi. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Sefa Sılacı'ya Türkiye'nin dört bir yanından gıda, giysi ve temizlik ürünleri kolileri gönderilmeye başlandı. Güzellik merkezi içersinde yardımları toplayan Sılacı, daha sonra bunları koliliyerek önce 70 adet hazırladıkları koliyi Mersin Kimsesiz Çocuklar Derneği'ne gönderdi. Artan yardımları da Kocaeli ve Sakarya bölgesinde muhtarlıklar yardımıyla tespit edilecek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

'ÇOK CİDDİ DESTEK GELDİ'

Kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiğini söyleyen Sefa Sılacı, "Mersin'de kimsesiz çocuklarla alakalı bir dernek benim sosyal medya hesabıma bir mesaj attı. 30 paket makarna gibi ufak bir istekti bu. Ben de sosyal medya hesabımda bunu paylaştım. Ciddi bir destek oldu. Çok mutluyum. Avustralya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Türkiye'nin birçok şehrinden yardımlar yağdı. Çok şaşkın ve çok mutluyuz. Bir gofret bir çocuğu sevindiriyor aslında. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' dedik. Bu sadece benim değil, herkesin başarısı. Asgari ücretle 3 çocuk geçindiren aile de buraya yardım etti. Fabrika sahibi de yardım etti. Bunun devamını getirmeyi çok istiyoruz. İyi insanlar, iyi ki varlar. Paylaşım yaptığım ilk gece, hiç tanımadığım birinin dükkanın kapısına gelip 5 koli yumurta bıraktığını gördüğüm an 'Tamam bu olacak' dedim. Şu anda minimum 400 haneye girebilecek şekilde yardımımızı topladık. Son sayıyı bilmiyorum ama 10 bine yakın adette erzak elimizde var. Bunun yanında kıyafetler, botlar, montlar var. Sadece gıda değil. Köy okullarına da yardım etmek istiyoruz. Daha iyi organizasyonlar yapmak istiyoruz. Bu organizasyon bizim için bir deneyim oldu. Nerelere ulaşabileceğimizi gördük. Bu çok zor bir şey değil. Bir günde, bir insan bir paket sigara içmeyebilir ve yardım edebilir ya da hafta sonu dışarı çıkmayabilir ve yardım edebilir. Yani iyi insan olalım. Sonuçta ölümü bir dünyada yaşıyoruz. Bir gofret, bir çocuğu sevindiriyor. Bu kadar basit aslında her şey" dedi.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BİZ ULAŞTIRACAĞIZ'

Yardımları bizzat kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyleyen Sılacı, "Benim hedefim 5 bin adetti. Paylaşımlarımda sürekli 5 bin adedi tamamlayacağız şeklinde bir durum içerisindeydik. Fakat 10 bin adedi geçtik ve insanlar devam ettirmemizi istedi. Bu işi biz ekip arkadaşlarımla bireysel olarak yaptığımız için, biz bu kadarına yetebildik. Kaldıramayacağımız yükü de almak istemedik açıkçası. Bir dahaki organizasyonlarda daha sistemli ve daha iyi bir şekilde çalışmak istiyoruz. Yaklaşık 70 koli Mersin'e gidiyor. 70 kolinin dışında Kocaeli, Sakarya çevresindeki yardıma muhtaç ailelerin listeleri bize gelecek. Biz bizzat kendimiz kapılarına bırakacağız. Çünkü bu kadar insan bana güvenerek bir şeyler yolladı ve yeri geldi mutfaklarından, yeri geldi çocuklarının okul masraflarından kısarak bunu yaptılar. O yüzden ben bizzat kapılarına giderek kendim bırakacağım. Aynı zamanda İzmitli bir iş adamından da 10 tane yardıma muhtaç üniversite öğrencisine de burs sözü aldık. Onun dışında ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 3 öğrenci için de yüzde 100 tam burslu bir İngilizce eğitimi de sağlamış olacağız. Daha çok eğitime de yönelmek istiyoruz. Çocuklara burs verelim istiyoruz çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Biz de yaşlanacağız. Bizden sonrakilerin de en az bizim kadar duyarlı olması için, bizim büyükler olarak bunu sağlamamız gerektiğini düşünüyorum " dedi.

Kaynak: DHA

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