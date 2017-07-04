Kocaeli Kılıçdaroğlu' Na Izmit Girişinde Güller Atıldı

Adalet Yürüyüşü'nde İzmit'e ulaşılırken, üst geçidin üzerinde bulunanlar "Hayır'ın başkenti İzmit'e hoşgeldiniz. Adaletin elçisi" yazılı pankart açarak çiçekler attı. Yürüyüşe Balyoz davasında yargılanan emekli Koramiral Can Erenoğlu da elindeki Türk Bayrağı ile birlikte katılırken, bir süre Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdü. Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında dev Türk Bayrağı'nın taşınmasına yardımcı oldu. Dün akşam mola verilen Yahya Kaptan Mahallesi'ne girildiğinde ise Kılıçdaroğlu'nun üzerine güller atıldı.