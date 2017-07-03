Kocaeli - Kılıçdaroğlu Bizi Suçlamasınlar, Dinlesinler

Kılıçdaroğlu Bizi suçlamasınlar, dinlesinler (8)
Van'da hain tuzak: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
Almanya'da Türk bayrağına büyük saygısızlık
Cenazeye saatler kala şehidin tabutu açıldı
Sevgilisinin yaptığı doğum günü sürprizi Serenay'ı kendinden geçirdi
Sağ gösterip sol vurdu! Emenike gitti
Düğün günü toplu tecavüze uğradı!
Babası gözlerinin önünde öldürüldü: Bayılmış olmasın!
'Sultan' filmindeki hata yıllar sonra fark edildi
Ayaklarına kapanıp evlenme teklifi etti, 3 ay sonra boynunu kesti!
Perakendeciler uyardı! 1,5 liradan fazla ödemeyin
Kindar Messi, efsane ismi düğüne davet etmedi
"Ne zaman ateşli fotoğraf koysam, ünlüler ve iş adamları mesaj atıyor"
Tarz olmak isterken babaanne gibi oldu!
Rejim uçakları sivilleri bombaladı
5 yaşındaki kızın karında tümör var zannettiler, hamile çıktı!