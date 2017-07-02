Kocaeli Kılıçdaroğlu Bizi Suçlamasınlar, Dinlesinler
Kılıçdaroğlu Bizi suçlamasınlar, dinlesinler (5)YÜRÜYÜŞ SONA ERDİKocaeli'nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi'nde verilen molanın ardından yeniden yürüyüşe geçildi.
Kılıçdaroğlu Bizi suçlamasınlar, dinlesinler (5)
YÜRÜYÜŞ SONA ERDİ
Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi'nde verilen molanın ardından yeniden yürüyüşe geçildi. İbrikdere Mahallesi'ne gelindiğinde yürüyüş sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dinlenmeye çekildi. Yarın İbrikdere Mahallesi'nden İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ne yürüyüş devam edecek.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: KARTEPE-KOCAELİ,(DHA)
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(Tür: Yurt)