Kocaeli Kılıçdaroğlu, 20'nci Günde Yağmurda Yürüdü (7)

Ermeni askerleri sivil katliamı yaptı! Azeri köyleri ateş altında
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Fotoğraftaki genci tanıdınız mı?
Bursa'da eski koca dehşet saçtı: Bir polis şehit, 2 ölü 1 yaralı
Gelir gelmez yaptığı paylaşımla taraftarları mest etti
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hakan Balamir yaşamını yitirdi
Hadise'nin iç çamaşırı göründü, ablası skandal detayı kaçırdı
Türkiye'nin tepkisi sertleşiyor! Almanya'ya "gereğini yap" çağrısı
Bir dönemin aranan ismi, şimdilerde dolmuşa biniyor
Sümüklü böceğin bıçak üzerinde yürümesinin sırrı çözüldü
Silikon mağduru Merve hemşireye mahkemede şok suçlama
Yunan botu, Türk askerini görünce arkasına bile bakmadan kaçtı
Warner Bros, Tolkien'in varislerine 80 milyon dolar ödeyecek
Korkunç gelenek! Ölülerini mezardan çıkarıp, gezdiriyorlar
Takımı koruyan polis, ülkesinin milli takımına girdi
Guardiola, Barcelona'dan transfer yapmaya hazırlanıyor