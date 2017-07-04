Kocaeli Kılıçdaroğlu, 20'nci Günde Yağmurda Yürüdü Tehdit Savuran Kişinin Ifadesi Alındı

'Adalet Yürüyüşü' sırasında İzmit Kuruçeşme Mahallesi mevkiinde tehditler savuran H.B., polis merkezine götürüldü. Sözlerinin korteje yönelik olduğunu söyleyen H.B'nin ifadesi alındı.Öte yandan, yürüyüş sırasında ve Derince'de verilen mola sırasında yağmur yağışı zaman zaman etkili oldu. Yürüyüşe 80 yaşındaki Hakkı Dinçer ile eşi 70 yaşındaki Gülzade Dinçer de katıldı. Yürüyüş sırasında bazı kişiler 'Hava Harp Okulu öğrencileri için adalet', 'Askeri öğrencilere özgürlük' yazılı dövizler taşırken, Marmara Romanlar Dernekler Federasyonu ise 'Romanlar Adalet İçin Yürüyor' yazılı pankart taşıdı.