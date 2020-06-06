KOCAELİ KENTİN PLAKA NUMARASI KADAR '41' ÇEŞİT DONDURMA ÜRETİYORLAR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOCAELİ KENTİN PLAKA NUMARASI KADAR '41' ÇEŞİT DONDURMA ÜRETİYORLAR

KOCAELİ'nde, bir firma Kocaeli'nin plaka numarası 41 sayısı kadar dondurma üretiyor.

06.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:19

KOCAELİ'nde, bir firma Kocaeli'nin plaka numarası 41 sayısı kadar dondurma üretiyor. Dondurmalar arasında yoğurtlu, peynirli, içerisinde mesir macunu ve çeşitli baharatların bulunduğu 'Hürrem Sultan' adı verilen dondurma ilgi çekiyor.

Makedonya'dan 1957 yılında Türkiye'ye göç edip Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde dondurma dükkanı açan Serbesler ailesi 3 kuşaktır dondurma yapıyor. Enver Serbes ve oğulları Hakan, Salih ve Mesut Serbes doğal yaptıkları 41 çeşit dondurmalarla adlarını duyurdu.

3 kuşaktır dondurmacılık yaptıklarını söyleyen Salih Serbes, "1957 yılında babam, dedem ve amcam Türkiye'ye göç ediyorlar ve Gölcük'te bir dükkan açıyorlar. Daha sonra dedem hayatını kaybedince babam devam ediyor işe. Babam da bizleri yetiştirdi ve biz üçüncü nesil olarak devam ettiriyoruz. Üç kuşaktır bu işi yapıyoruz, inşallah dördüncü kuşağa da mesleği aktaracağız." dedi.

'ELİMİZDE BİR TEK DONDURMA KEPÇESİ KALDI'

Marmara depreminde dükkanlarının deniz altında kaldığını söyleyen Salih Serbes, "17 Ağustos 1999 Depremi bu bölgenin insanı için bir milat olarak kabul ediliyor. Tabii bizim için de milat oldu bu deprem. Değirmendere'de bir dükkanımız vardı ve depremle birlikte yıkıldı. Bir anda ekonomik anlamda her şeyimiz bitmiş oldu. Elimizde bir tek dondurma kepçesi kalmıştı. Hatta o kepçe bize bir ışık oldu. Deniz altında araştırma yapan dalgıçlar bulmuştu o kepçeyi daha sonra bize verdiler. Biz aldığımız zaman sanki altın bulmuşuz gibi sevindik. Bu bize büyük bir anı, büyük bir değer bizim için. Yeniden başladık işlere, 1957 yılında bizim büyüklerimiz Makedonya'dan buraya göç ederken her şeylerini bırakıp gelmişlerdi. Biz de daha sonra bu kepçeye bakınca sıfırdan tekrar biz neden devam etmeyelim dedik. Çok şükür önce Değirmendere'de, 2014 yılından sonra da İzmit'te hizmet vermeye devam ettik." diye konuştu.

'41 ÇEŞİT DONDURMA ÜRETTİK'

41 çeşit dondurma ürettiklerini belirten Salih Serbes, şöyle konuştu:

'Kocaeli'nin plakasına uygun olsun diye 41 çeşit dondurma üretimine başladık. Güzel de oldu. 41 çeşit dondurmalarımızın arasında klasik ve fantastik çeşitlerimiz var. Mesela vişne soslu, yoğurtlu, peynirli, mesir macunu, bal, badem, ceviz olan bir çeşidimiz var. Yüzde yüz doğal meyvelerimizden de çeşit çeşit dondurmalar yapıyoruz. Peynirli ve yoğurtlu dondurmamızı deneyen müşterilerimiz ilginç buluyor. Hatta ilk başta müşterilerimiz önyargılı yaklaşıyor ama daha sonra çoğu çok beğeniyor."

KOCAELİ KENTİN PLAKA NUMARASI KADAR '41' ÇEŞİT DONDURMA ÜRETİYORLAR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kısıtlama kararı böyle kalktı! İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı böyle kalktı! İşte olayın perde arkasında yaşananlar
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Haber
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Kendisini 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Hasan Polatkan Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Haldun Dormen Rafet El Roman
Spor Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: KOCAELİ KENTİN PLAKA NUMARASI KADAR '41' ÇEŞİT DONDURMA ÜRETİYORLAR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 09:21:19. #1.15#
title