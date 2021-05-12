Kocaeli Kent Konseyinden Ramazan Bayramı'na özel tebrik kartı

Kocaeli Kent Konseyi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostallarla tebrik etti.

Kocaeli Kent Konseyi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostallarla tebrik etti.

Kocaeli Kent Konseyi, unutulmaya yüz tutan iletişim araçlarından olan bayram tebrik kartlarını yeniden canlandırdı.

İzmit Saat Kulesi, Eskihisar Kalesi, Yenicuma Camisi Sekapark gibi kentin simge yapı ve mekanlarına ait fotoğrafların yer aldığı kartpostallar postacılarla yüzlerce kişiye ulaştırıldı.

Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, salgın sürecinde geleneksel kent bayramlaşmalarını özlediklerini fakat salgın nedeniyle bu bayramı da evlerinde geçirmek durumunda olduklarını belirtti.

İnsanlığın büyük bir imtihandan geçtiğine işaret eden Korkmaz, "Bu nedenle birbirimizle olan dayanışma ve desteğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bugünün tarihi ve doğal güzelliklerini de taşıyan bu tebrik kartlarının gelecek nesillere ulaşmasını umduklarını belirten Korkmaz, bir sonraki ramazan ayına sağlıkla esenlikle huzurla kavuşmayı ve Ramazan Bayramı'nın dünyanın her köşesinde acıların son bulmasına, çocukların gözyaşını dindirmesine vesile olmasını diledi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse de vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay