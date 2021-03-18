KOCAELİ Kendisini uyaran halk otobüsü sürücüsünü darp edip, kaçtı

Kendisini uyaran halk otobüsü sürücüsünü darp edip, kaçtıİZMİT'te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kimliği belirlenemeyen bir kişi, kendisini durakta binmesi yönünde uyaran halk otobüsü sürücüsü Yılmaz D.?yi darbetti.

Kendisini uyaran halk otobüsü sürücüsünü darp edip, kaçtı

İZMİT'te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kimliği belirlenemeyen bir kişi, kendisini durakta binmesi yönünde uyaran halk otobüsü sürücüsü Yılmaz D.?yi darbetti. Saldırgan olaydan sonra kaçarken, sürücü hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi yoğunlaşan trafik nedeniyle yavaşlayan halk otobüsünün kapısına doğru yanaşarak, durak dışında binmek istedi. Bu sırada sürücü Yılmaz D., halk otobüsüne binmek isteyen kişiyi, durakta binmesi gerektiği yönünde uyarınca ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen kişi halk otobüsü sürücüsünü darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan sürücü Yılmaz D., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı