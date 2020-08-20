KOCAELİ Kask takmadı, canından oldu Kask takmadı, canından olduKOCAELİ'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda, iddialara göre kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü Nihat Tınazoğlu (54) düşerek ağır yaralandı.

Kask takmadı, canından oldu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda, iddialara göre kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü Nihat Tınazoğlu (54) düşerek ağır yaralandı. Motosiklet kaskı olmasına rağmen takmayan ve ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Gölcük ilçesi D-130 Karayolunda meydana geldi. Gölcük ilçesinden İzmit istikametine motosikletiyle seyir halinde olan 54 VH 648 motosiklet sürücüsü Nihat Tınazoğlu iddialara göre motosikletinin kontrolünü kaybedince motordan düştü. Kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücüye olay yerinden geçmekte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ambulansın görevlileri müdahalede bulundu. Motosikletindeki kaskı arkada bağlı bulunan ve takmadığı iddia edilen sürücü, ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA