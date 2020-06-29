KOCAELİ Kartonla yokuştan kayan çocuk halk otobüsünün altında kalarak öldü
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KOCAELİ Kartonla yokuştan kayan çocuk halk otobüsünün altında kalarak öldü

Kartonla yokuştan kayan çocuk halk otobüsünün altında kalarak öldüKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yokuş aşağı kartonla kayan 3 yaşındaki Hüseyin Ada, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

29.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:38

Kartonla yokuştan kayan çocuk halk otobüsünün altında kalarak öldü

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yokuş aşağı kartonla kayan 3 yaşındaki Hüseyin Ada, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bulunan yokuştan kartonla kayan Hüseyin Ada, ana yolda ilerleyen halk otobüsünün altında kaldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Halk otobüsünün altında kalan Hüseyin, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Hüseyin Ada'nın yakınları halk otobüsünü taşladı. Polisin tüm uyarılarına rağmen sakinleşmeyen yakınları, polis ekiplerinin havaya ateş etmesi sonucu dağıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Ada, hayatını kaybetti. Olayla ilgili halk otobüsü şoförü Yener T. (29) gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Kartonla yokuştan kayan çocuk halk otobüsünün altında kalarak öldü

Kaynak: DHA

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