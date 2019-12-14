: Kocaeli kartepe yılbaşına hazır

14.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:02

Kartepe yılbaşına hazır

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde yılbaşı hazırlıkları tamamlanırken, otel yüzde yüz doluluk oranına yaklaştı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezinde yılbaşı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Meteorolojik tahminlere göre yılbaşı öncesi kar beklenen bölgede yoğun yağış olduğu taktirde 17 kayak pisti açılacak. Kartepe'de her yıl başı olduğu gibi bu yılda kar yağışı beklediklerini söyleyen Otel Genel Müdürü Servet Akça, Kartepe yılbaşına hazır. İnşallah yılbaşından önce de kar yağışı bekliyoruz. Güzel bir kar keyfiyle güzel bir yılbaşı geçireceğiz. Meteorolojik durumlara göre biz yılbaşından önce kar bekliyoruz. Burada iyi bir kar olacağı gözüküyor. Pistlerimiz açık olacak, bütün misafirlerimizi Kartepe'ye bekliyoruz.? dedi.

Yılbaşı öncesi otelde doluluk oranı arttığını ve çok az oda kaldığını söyleyen Akça. 'Kartepe'ye gelecekler kayak, snowboard ve birçok aktivite yapma imkanı bulacak. Eğlenceyi en yüksek dozda yaşayacaklar. Her zaman olduğu gibi yılbaşı doluluk oranımız şu anda ful gözüküyor. Çok az odamız kaldı, onun için misafirlerimizin biraz daha acele etmesi gerekir. Canlı müziğimiz olacak, istedikleri kadar limitsiz yemek olacak, çocuklar için palyaçolar olacak. Eğlence çok güzel olacak, herkesi bekliyoruz. Burada özel ATV'lerimiz var, yeni açılan tesislerimiz var. Gelecek konuklarımız burada kızak yapabilirler, artık iki tane büyük kızak pistimiz de var 17 kayak pistimizle burada hazır bulunmaktayız.' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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