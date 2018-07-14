Kocaeli Kartepe'de, Unutulmuş Değerler Festivali Hd

Kartepe'de, Unutulmuş Değerler Festivali

KOCAELİ Kartepe Belediyesi'nce düzenlenen Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nde geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kültür varlıkları, halk dansları ve oyunlar canlandırılarak, tanıtıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından Seka Kamp alanında düzenlenen festival, çocuk mehter takımının ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle başladı. Misket, yakan top, el sanatları, cam sanatı, geleneksel okçuluk, meddah ve orta oyunu gösterisi gibi çeşitli etkililiklerin yer aldığı festivalde katılımcılar unutulmaya yüz tutmuş değerlerle buluştu. Etkinliklerin düzenlendiği sırada festival alanında kurulan çadırlarda yöresel ürünler ve el sanatları gibi tanıtıcı ürünler sergilenerek katılımcılarla buluşturuldu.

Festivalde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Festivalimizde geleneksel okçuluğu yarışması, sokak oyunlarımız, hanımeli yemek yarışmaları gibi etkinlikler yapıyoruz. Fakat bu etkinliklerde daha önemlisi geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bu değerleri unutturmamaya, yaşıtlarımıza hatırlatmaya çalıştığımız örf, adet ve geleneklerimizi icra ediyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizi burada tekrar yaşamak, iki gün olsa da yaşatmak bizim için çok önemli. Festivalimizi geçen yıl Sırbistan'da yaptık, bu yıl da Makedonya Cumhuriyeti'nde yapmayı planlıyoruz." dedi.