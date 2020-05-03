KOCAELİ Kartepe'de baharın güzellikleri ortaya çıktı
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KOCAELİ Kartepe'de baharın güzellikleri ortaya çıktı

KOCAELİ Kartepe'de baharın güzellikleri ortaya çıktı
03.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:51

Kartepe'de baharın güzellikleri ortaya çıktıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ormanlarda baharın güzellikleri ortaya çıkmaya başladı.

Kartepe'de baharın güzellikleri ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ormanlarda baharın güzellikleri ortaya çıkmaya başladı. Her yer yeşile bürünürken, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm mesire alanları boş kaldı.

Kartepe'de ormanlarda bahar ile birlikte doğa canlanmaya başladı. Her yer yeşil örtü ile kaplanırken, kır çiçekleri açtı. Kartepe'de bazı kesimlerde hala kar bulunurken, karların erimesiyle oluşan geçici akarsular doğaya can verdi. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla piknik alanları ve mesire yerlerinin kapatıldığı Kartepe'de, doğa kendisini yenileme fırsat buldu. Kuş cıvıltıları ve doğanın güzelliği huzur veriyor.

KOCAELİ Kartepe'de baharın güzellikleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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