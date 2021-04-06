KOCAELİ Karate antrenörü evinde ölü bulundu

Karate antrenörü evinde ölü bulunduİZMİT'te karate antrenörü Halit Yoldaş (59) yalnız yaşadığı evde, ağabeyi tarafından ölü bulundu.

Karate antrenörü evinde ölü bulundu

İZMİT'te karate antrenörü Halit Yoldaş (59) yalnız yaşadığı evde, ağabeyi tarafından ölü bulundu.

Olay, Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Yaklaşık 3 gündür Halit Yoldaş'tan haber alamayan ağabeyi, durumdan şüphelenerek sabah saatlerinde Yoldaş'ın yalnız yaşadığı eve gitti. Uzun süre kapıyı çalan ağabeyi, kapıyı kimsenin açmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. Kardeşi Halit Yoldaş'ı yerde yatarken gören ağabeyi durumu 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Halit Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Halit Yoldaş'ın cenazesi morga götürüldü. Halit Yoldaş'ın yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, otopsi sonucu ölüm nedeni belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı