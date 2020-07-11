KOCAELİ Karantinadaki otobüs şoförü intihar etti Karantinadaki otobüs şoförü intihar ettiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan bir yolcuyla temas ettiği için evinde 10 gündür karantinada bulunan otobüs şoförü Ayhan D. (50), kendisini koridorun tavanına iple asarak intihar etti.

Karantinadaki otobüs şoförü intihar etti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan bir yolcuyla temas ettiği için evinde 10 gündür karantinada bulunan otobüs şoförü Ayhan D. (50), kendisini koridorun tavanına iple asarak intihar etti. Ayhan D.'nin intihar etmeden iki gün önce kızına mesaj atarak 'Ölürsem beni ağabeyimin yanına defnedin' dediği iddia edildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Düzağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir seyahat firmasında uzun yol şoförü olarak çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir yolcuyla temas ettiği için kendi evinde 10 gündür karantinada bulunan Ayhan D.'den uzun süre haber alamayan yakınları, polise bildirdi. Eve gelen polisler, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren polisler, Ayhan D.'yi koridorunda tavana iple asılı buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayhan D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ayhan D.'nin cansız bedeni, otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın arından evin önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ayhan D.'nin iki gün önce kızına mesaj attığı, 'Ölürsem beni ağabeyimin yanına defnedin' dediği bildirildi.

Kaynak: DHA