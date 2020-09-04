KOCAELİ Karantinada olması gereken kişi evine gönderildi Karantinada olması gereken kişi evine gönderildiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, annesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan engelli Atıf G.?yi sokakta görenler polise haber verdi.

Karantinada olması gereken kişi evine gönderildi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, annesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan engelli Atıf G.?yi sokakta görenler polise haber verdi. Polis, el arabasıyla hurda toplayan Atıf G.?nin evine gitmesini sağladı.

Gölcük Hisareyn Mahallesi'nde annesi koronavirüs şüphesiyle evde karantinaya alınan zihinsel engelli Atıf G.?yi bugün öğle saatlerinde sokakta gören vatandaşlar, polise haber verdi. Polis ekibi, el arabasıyla sokakta hurda toplayan Atıf G.?nin yanına geldi. Polisler, sosyal mesafeyi koruyarak Atıf G.?den maskesini takmasını istedi. Atıf G.?nin evine gitmesi istenilirken, polis ekibi de arkasından takipte bulundu. Polis, koronavirüs şüphesiyle annesi karantinaya alınan, kendisi de evde bulunması gereken Atıf G.?den evden çıkmamasını istedi.

Kaynak: DHA