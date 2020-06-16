KOCAELİ Karantinada kaldıkları yurtta eğlendiler
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KOCAELİ Karantinada kaldıkları yurtta eğlendiler

Karantinada kaldıkları yurtta eğlendilerKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlar için konser düzenlendi.

16.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:40

Karantinada kaldıkları yurtta eğlendiler

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlar için konser düzenlendi. Balkonlara çıkan vatandaşlar şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlara moral vermek için konser düzenledi. Belediyenin üstü açık olan 'moral otobüsü' yurdun önüne gelirken, yerel sanatçılar şarkılar seslendirdi. Balkonlara çıkan vatandaşlar oyunlar oynayarak eğlendi. Bazı kişiler ise cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak canlı yayın yaptı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Muzaffer Bıyık yaptığı konuşmada, 'Sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Bu zor günleri el birliği ile atlatacağız. Bugün sizleri bir nebze de olsa eğlendirebildiysek ne mutlu bizeö diye konuştu.

KOCAELİ Karantinada kaldıkları yurtta eğlendiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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