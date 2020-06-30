Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli'de Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla hizmete başlayacak.

Halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile zabıtadan oluşan ekipler tarafından düğün salonları denetlendi.

Denetimlerde, işletmeciler ve çalışanlardan İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle belirlenen kurallara uymaları istendi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Temizlik ekipleri kentte ortak kullanım alanlarının yanı sıra çocuk oyun parklarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ayrıca atık maske ve eldiven kutuları ile çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor, cadde ve sokaklarda yıkama çalışması gerçekleştiriyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, kentte artan vakaların önüne geçebilmek için çalıştıklarını, maske takma zorunluluğu bulunan ilde, vatandaşların bu karara uymaları gerektiğini söyledi.

Sosyal mesafenin de dikkate alınması gerektiğini hatırlatan Gürel, aksi takdirde birçok cezanın uygulanabileceğini kaydetti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de artan vakalardan endişe duyduklarını, belediye olarak üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiklerini, özellikle dezenfekte konusunda ara vermeden çalıştıklarını belirtti.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, daha önce karantinaya aldıkları ve süreyi bir defa uzattıkları İsmetpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde virüsle mücadelede başarılı bir çalışma gerçekleştirildiğini, özellikle İsmetpaşa Mahallesi'nde ekiplerin yoğun çalışma yaptığını aktardı.

Düzce

Kentin en işlek noktalarında polis ekiplerinin maske ve sosyal mesafe denetimleri devam ediyor.

Düzce Belediyesi tarafından tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitime 14 Mart'ta ara veren Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurulan Meslek Edindirme Kurslarında normalleşme süreciyle telafi derslerine başladı.

Bolu

Bolu genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezi ve ilçelerde maskeyi yanlış şekilde takan ya da maskesi olmayanlar ile sosyal mesafe kurallarına uymayanlar, polis ve jandarma ekiplerince uyarılıyor. Maske takmayanlara 900 lira idari para cezası uygulanıyor.

Bolu Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu parklar, bahçeler gibi alanlar ile yoğun olarak kullandıkları alanları dezenfekte ediyor.

Kaynak: AA