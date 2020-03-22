Kocaeli, Karabük, Sakarya ve Bartın'da koronavirüs tedbirleri
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Kocaeli, Karabük, Sakarya ve Bartın'da koronavirüs tedbirleri

Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

22.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:54
Kocaeli, Karabük, Sakarya ve Bartın'da koronavirüs tedbirleri

Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engelli vatandaşlara hizmet veren "Engelsiz Taksiler", koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından engelli bireylerin ve görev yapan personelin sağlığı için dezenfekte edilen taksiler, 08.30-17.30 saatlerinde "153" Çağrı Merkezinden alınan randevuyla hizmet veriyor.

Tüm kentte hizmet veren taksiler, engelli bireyleri istedikleri yerden alıp istedikleri yere bırakıyor. Dezenfekte çalışması, araçların içi ve dışı olmak üzere en ince ayrıntısına kadar yapıldı.

Karabük

Karabük'te belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırdı.

Uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturduğu ve yoğunluk oluşturduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Kemal Güneş Caddesi ve kentin çeşitli noktalarındaki bankları sökerek kamyonetle belediye deposuna götürdü.

Ayrıca ekipler, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığının "Lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak." genelgesi üzerine ekipler şehir merkezindeki işletmelerin sandalyelerini kaldırttı.

Bartın

Bartın'da çocuk oyun parkları ve otobüs duraklarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Kent merkezindeki yol ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanırken çöp konteynerlerinde bakteri ve virüslere karşı Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfekten maddelerle temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar kapsamında, özel iş yerleri ve fabrikalarda tedbir alındı.

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde de firmaların dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Yemekhane ve toplu alanlarda önlemler alınarak değişimli yemek düzenine geçildi. İşçi servisleri de düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent meydanı, otobüs durakları ve banklarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Demokrasi Meydanı'nda yol ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadı.

Ayrıca ekipler, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Kaynak: AA

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