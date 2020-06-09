Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri
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Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri
09.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:13

Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, salgının ardından sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlarla faaliyetlerine devam etti.

Yeni normal hayata geçilmesinin ardından program kapsamında, "Mesafe Spora Engel Değil" sloganıyla yapılan egzersizler açık havada gerçekleştirildi.

Uzun bir aradan sonra etkinliğe katılan anneler, Seka Sporcu Eğitim Merkezi (SEKASEM) bahçesinde spor yaptı. Bahçedeki çimlere daireler çizilerek 2 metre sosyal mesafe kuralına uyulması sağlandı.

Sosyal mesafeli nikah töreni

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımlarının hayata geçtiği Körfez'de, evlenecek çiftlerin düğün hazırlıkları da başladı.

Yeni normal hayata geçilmesinin ardından Körfez Belediyesi, kır düğünü konseptini vatandaşların hizmetine sundu. Salgın sonrası ilk nikah, Tütünçiftlik Kültür Merkezinin bahçesinde organize edilen alanda gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak maskeli yapılan törene katılan Başkan Şener Söğüt, Şevval Güllük ve Deniz Yukarıçukur çiftinin nikahını kıydı.

Söğüt, "Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güllük ve Yukarıçukur ailelerini de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, son günlerde asker uğurlamalarının yaşandığını, hem vatandaşların hem de askerin sağlığı için bu törenin yapılmaması gerektiğini belirtti.

Maske kullanan vatandaşlara da teşekkür eden Gürel, maskenin kullanıldıktan sonra yere atılmaması uyarısında bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, tedbirlerin bir süre daha elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatarak, belediye olarak üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını, dezenfeksiyonun aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Düzce

Düzce Valiliğince Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Mengencik köyüne giriş çıkışların 14 gün boyunca kontrollü sağlanmasına ilişkin kararın ardından, jandarma ekiplerince denetim yapılıyor.

Düzce Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

Polis, zabıta ve jandarma ekipleri "yeni normal" uygulamaları kapsamında kurum ve işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Maske takmanın zorunlu hale geldiği kentte zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Temizlik ekipleri ise çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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