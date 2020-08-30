KOCAELİ Kandıra yolunda 3 araç kaza yaptı 2 yaralı
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KOCAELİ Kandıra yolunda 3 araç kaza yaptı 2 yaralı

Kandıra yolunda 3 araç kaza yaptı 2 yaralıİZMİT ile Kandıra arasındaki D-605 Karayolu'nda 3 araç çarpıştı.

30.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:07

Kandıra yolunda 3 araç kaza yaptı 2 yaralı

İZMİT ile Kandıra arasındaki D-605 Karayolu'nda 3 araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ile Kandıra arasındaki Kısalar Sapağı mevkinde meydana geldi. Kandıra istikametinde ilerlediği sırada iddialara göre sola dönmek için yavaşlayan Alican Alkan idaresindeki 07 BUJ 13 plakalı otomobile, arkasından seyreden M.K. idaresindeki 34 AP 0538 plakalı hafif ticari araç çarptı. Otomobilin çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride geçmesi üzerine, İzmit istikametindeki İbrahim Manay idaresindeki 41 ACM 071 plakalı otomobil duramayarak diğer araca çarptı. Kazanın etkisiyle 2 otomobil yol kenarındaki toprak alana savruldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracında sıkışan Alican Alkan'ı kurtarırken kazada yaralanan Hasibe Manay'a ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle kapatılan yolun bir şeridi araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Kandıra yolunda 3 araç kaza yaptı 2 yaralı

Kaynak: DHA

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