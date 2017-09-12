Kocaeli Kandıra Sahilinde 1 Kişi Boğuldu

Kandıra sahilinde 1 kişi boğuldu



KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kerpe sahilinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan 40 yaşındaki Murat Bayhan boğuldu.



Adapazarı'ndan ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren Bayhan, dalgaların arasında bir anda gözden kayboldu. Çırpınmaya başlayan Bayhan kıyıda deniz ve su kazalarına karşı nöbet bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Kalp masajı yapılan Bayhan olay yerine çağrılan ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.