KOCAELİ Kandıra plajları tıklım tıklım Kandıra plajları tıklım tıklımKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sahiller günübirlik tatilcilerin akınına uğradı.

Kandıra plajları tıklım tıklım

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sahiller günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Tıklım tıklım olan plajlarda tatilciler sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı. Kandıra'nın Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı başta olmak üzere birçok plajı yazlıkçı ve günübirlik gelen tatilcilerle dolup taştı. Plajlarda yaşanan yoğunluğa rağmen vatandaşlar Karadeniz'in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Tatilcilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Jandarma ekipleri sık sık denetim yaptığı plajlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında tatilcileri uyardı.

Kaynak: DHA