Kocaeli kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama
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Kocaeli kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

Kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklamaKOCAELİ'de, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklandı.

25.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:53
Kocaeli kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

'de, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kandıra'da tefecilik yaptığı belirlenen 7 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. 7 kişi, ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda senet, tapu, araç satış sözleşmeleri, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 kişi bugün adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden M.A., A.D., C.O. ve T.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Kocaeli kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama
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