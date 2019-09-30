Kocaeli kandıra'da araziler değerlenince her yer emlakçıyla doldu

30.09.2019 12:31

Kandıra'da araziler değerlenince her yer emlakçıyla doldu

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesi, denizi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra ilçeye giden yol üzerinde kurulacak Gıda Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle yatırımcıların ve yazlık ev almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kandıra'da araziler ve yeni yapılan yazlık lüks evler kıymetlenince 80'in üzerinde emlakçı oldu.

Doğası, bereketli topraklarıyla ve Karadeniz'e kıyısı olan plajlarıyla Kocaeli'nin gözbebeği olan Kandıra ilçesinde yapımı devam eden Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları nedeniyle de Kandıra'daki araziler hem yatırımcıların hem de yazlık ev almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca İstanbul'un yoğunluğundan bunalan ve emeklilik hayatı yaşamak isteyenler de Kandıra'da aldıkları arazi üzerine ev yaparak doğa içerisinde sakin yaşam sürdürüyor. Kandıra yolu kenarında neredeyse hiç boş arazi kalmazken, bölgede bulunan emlakçılar artık yola yakın noktalardaki arazileri satışa sunuyor.

GIDA OSB BÖLGEYİ CANLANDIRDI

Kandıra Gıda OSB'nin yapılacak olmasının bölgede emlak piyasasını daha da canlandırdığını söyleyen emlakçı Melik Temel, Yaklaşık 13 yıldır bu bölgede emlak işleri yapıyorum. Kandıra'da 2006 yılından sonra genel olarak emlak sektörü hep hareketliydi, şu anda da burada Gıda Organize Sanayi Bölgesi yapılma planı var. Projenin altyapı çalışmaları başladığı günden beri hareketlilik yeniden canlandı. Bizler burada yapılacak olan Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 60 bin kişinin çalışacağını duyduk, yaklaşık 80 fabrika olacakmış. O yüzden burada emlak piyasası canlandı. Herkes buraya yatırım yapmak istiyor. Yatırım yapmak isteyenler ağırlıklı olarak İstanbul'danö dedi.

'İSTANBUL'DAN BUNALANLAR BURADA EMEKLİLİK HAYATI YAŞIYOR'

İstanbul'da bunalan vatandaşların sakin bir hayat sürdürmek için Kandıra'dan arazi aldıklarını ifade eden emlakçı Ümit Aktaş ise şöyle konuştu

Yaklaşık 12 yıldır burada emlak işiyle uğraşıyoruz. Son dönemlerde burada Gıda Organize Sanayi Bölgesi yapılması, buradaki emlak işlerini hızlandırdı. Sanayinin karşısına da konut alanı yapılacağı söylentileri var, bunun da bölgeye çok artısı var. İzmit tarafından yeni otoyol geçiyor. Kandıra tarafından Karadeniz Sahil Yolu var ve Kandıra sahil şeridi komple turizm bölgesi oldu. Yazın bu yolda tatilcilerden dolayı trafik yoğunluğu bile oluşuyor. Bu nedenlerden dolayı Kandıra, yatırım olarak her geçen gün değerleniyor. Faizden bile bu kadar para kazanamıyorsun. 1'e 3, 1'e 5 oranında kazanç sağlıyor burası. İstanbul'dan bunalıp buraya gelenler yatırım yapıyor ya da emeklilik hayatı yaşıyor. İstanbul'dan çok ilgi var. Hatta o kadar çok talep var ki şu anda köylüde yer kalmadı hemen hemen her yer satılmış durumda. Kandıra yolu kenarında neredeyse satılık arazi kalmadı yok denecek kadar az var. Gelen talebi karşılayamıyoruz. Yer sıkıntısı var, rağbet çok, sanayiden dolayı da her geçen gün rağbet artıyor.

Kaynak: DHA