: Kocaeli kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı

08.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:07

Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Kocakaymaz Mahallesi'nde yağmur yağışı sonrası yol çökerken, bir hafif ticari araç yolun ortasında kaldı.

Dün gece, Kandıra Kocakakaymazlar Mahallesi'ni Ocaklar Mahallesi'ne bağlayan yolda yaşanan heyelan sonucu yol çöktü. O sırada yoldan geçmekte olan bir hafif ticari araç çöken yolun ortasında kaldı. Adeta depremi andıran görüntüler oluşurken, yol kat kat parçalara bölündü. Yaklaşık 100 metrelik kısımda yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif yollardan sağlandı. Yetkililer, yolun çöktüğü bölgede taş duvar çalışması yapıldığını, yolun kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyaz Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan bugün yolun çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

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