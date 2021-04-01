Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kandıra ilçesi Dikili mevkii açıklarında üzerinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi, bugün sabah saatlerinde dalgalı denizde su almaya başladı. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri, bölgeye sevk edildi. Fırtınanın etkisiyle batan teknedeki 3 balıkçı ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Karaya çıkarılan balıkçılar, tedavileri için ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR