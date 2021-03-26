KOCAELİ Kamyonun çarptığı minibüsün orta refüje savrulması kamerada
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KOCAELİ Kamyonun çarptığı minibüsün orta refüje savrulması kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamyonun çarptığı minibüsün orta refüje savrulması kameradaKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kamyonla çarpışan minibüs, orta refüje çıkarak durabildi.

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Kamyonun çarptığı minibüsün orta refüje savrulması kamerada

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kamyonla çarpışan minibüs, orta refüje çıkarak durabildi. Kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza öğle saatlerinde, Körfez Hacıosman Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Bayram Miroğlu idaresindeki 41 KZ 501 plakalı geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyon kavşaktan geçmeye çalışan Seracettin Akan idaresindeki 41 AC 647 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan minibüs, orta refüjdeki tabelalara çarparak durabildi. Kazada yaralanan kimse olmadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kamyon ile minibüsün çarpıştığı kaza, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sol şeritte ilerleyen kamyonun sokak üzerinden çıkarak karşıya geçmeye çalışan minibüse çarpma anı yer alıyor.

KOCAELİ Kamyonun çarptığı minibüsün orta refüje savrulması kamerada
KOCAELİ Kamyonun çarptığı minibüsün orta refüje savrulması kamerada
KOCAELİ Kamyonun çarptığı minibüsün orta refüje savrulması kamerada
KOCAELİ Kamyonun çarptığı minibüsün orta refüje savrulması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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