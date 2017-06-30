Kocaeli Kamyon Önündeki Otomobile Çarptı, Korkunca Araçtan Inen Anne ve 8 Aylık Bebeğini Ezdi

Kamyon önündeki otomobile çarptı, korkunca araçtan inen anne ve 8 aylık bebeğini ezdi



İZMİT'te, yeşil ışığın yanması ile hareket eden kamyon önündeki otomobilin üzerine aracı sürdü. Kamyonun çarpmasıyla korkan 34 yaşındaki Pınar Azaklı kucağındaki 8 aylık bebeği ile birlikte kapıyı açarak aşağı inince ilerlemeye devam eden kamyonun altında kaldı. Anne ve bebeği yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan kamyon sürücüsü teslim oldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi Otogar mevkiinde meydana geldi. Yavuz Eren Ş. idaresindeki 41 DJ 849 plakalı kamyon yeşil ışığın yanmasıyla önünde duran Ahmet Azaklı idaresindeki 41 R 0201 plakalı otomobilin üzerine aracı sürdü. Kamyon, otomobile çarparak ilerlemeye devam etti. Korkuya kapılan Pınar Azaklı 8 aylık bebeği Ravza Miray Azaklı ile birlikte aşağı indi. Kamyonun otomobile çarpmasıyla dengesini kaybederek kucağındaki bebeğiyle birlikte yere düşen Pınar Azaklı arkadan gelen kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi bebeğin öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Pınar Azaklı ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını kaybetti.



Olayın ardından kaçan kamyon sürücüsü teslim oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.